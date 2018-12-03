PATERNÒ: OMAGGIO DEI VIGILI DEL FUOCO A SANTA BARBARA

Si sono svolte, oggi in mattinata a Paternò, le celebrazioni per la festività S. Barbara (che ricorre nella giornata di domani).Per le vie del centro cittadino, si è sviluppata una processione con aut...

Si sono svolte, oggi in mattinata a Paternò, le celebrazioni per la festività S. Barbara (che ricorre nella giornata di domani).

Per le vie del centro cittadino, si è sviluppata una processione con autorità civili, religiose e militari. Presenti il sindaco e parte della giunta comunale.

Successivamente si è svolta la posa della corona di alloro sul monumento ai caduti e di una corona floreale, offerta dai vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, sulla statua di S. Barbara.

Per concludere è stata celebrata la Santa Messa con la sentita partecipazione di vigili del fuoco che hanno presenziato numerosi, anche liberi dal servizio.