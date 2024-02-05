PATERNÒ: OMICIDIO DEL 27 ENNE MAROCCHINO. UCCISO CON DIVERSE COLTELLATE, DOPO LITE MORTALE NEI PRESSI DEL RIFORNIMENTO

Proseguano le indagini da parte dei Carabinieri sul grave fatto di cronaca nera che è accaduto ieri in via Giovanni Verga. Identificata la vittima si tratta di Mohamed Mouna, nato in Marocco il 6 lug...

Proseguano le indagini da parte dei Carabinieri sul grave fatto di cronaca nera che è accaduto ieri in via Giovanni Verga.

Identificata la vittima si tratta di Mohamed Mouna, nato in Marocco il 6 luglio 1997-

Viveva nella zona in cui è avvenuto il tragico evento.

Gli investigatori dei Carabinieri sono al lavoro per fare luce sull'omicidio. Attualmente, le indagini si concentrano su ogni aspetto della vita di Mouna, esaminando attentamente ogni dettaglio che potrebbe fornire indizi sull'identità dell'assassino.

Le prime informazioni suggeriscono che l'assassino potrebbe essere anch'egli un cittadino straniero.

L'omicidio sembra essere il culmine di una discussione animata avvenuta nei pressi di un distributore di benzina in via Giovanni Verga.

Questo scambio di parole è durato alcuni minuti prima che la situazione degenerasse in tragedia. Le circostanze esatte che hanno portato all'escalation della violenza sono ancora oggetto di indagine.

Si spera che le indagini delle forze dell'ordine possano portare alla luce la verità e che l'assassino venga portato alla giustizia per questo terribile crimine.