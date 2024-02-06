PATERNO'. OMICIDIO IN VIA GIOVANNI VERGA , KILLER IN FUGA FERMATO A MILANO

Fuga finita come riporta il sito Cataniatoday.. È stato fermato martedì mattina in stazione Centrale a Milano, Issam Lahmidi, marocchino 36enne accusato dell'omicidio di Mouna Mohamed, il suo connazio...

Fuga finita come riporta il sito Cataniatoday.. È stato fermato martedì mattina in stazione Centrale a Milano, Issam Lahmidi, marocchino 36enne accusato dell'omicidio di Mouna Mohamed, il suo connazionale di 27 anni ucciso a coltellate nel pomeriggio del 4 febbraio a Paternò. L'uomo, ricercato dai carabinieri, è stato rintracciato in mattinata in piazza Duca d'Aosta.

È stato bloccato verso le ore 9 al binario 20 mentre aspettava il treno, in partenza 10 minuti dopo, per Ventimiglia. A tradirlo sarebbe stata una telefonata.

Il ricercato era, infatti, stato già localizzato lunedì sera sotto la Madonnina - proprio grazie alle tracce lasciate dal suo cellulare -, ma poi era riuscito nuovamente a far perdere le proprie tracce. In mattinata, però, gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano lo hanno identificato e fermato.

Mai fotosegnalato prima in Italia, il 36enne - che risponde dell'accusa di omicidio volontario - è praticamente un fantasma: non ha un domicilio, documenti, né precedenti. Pare vivesse proprio nella zona di Paternò dove lavorava come bracciante agricolo.

Il delitto era avvenuto fuori da un distributore di benzina in via Verga nella cittadina etnea, dove la vittima era stata colpita con diverse coltellate al collo e al torace. Il fermato si trova ora nel carcere di San Vittore.