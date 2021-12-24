PATERNÒ. OPERATIVA NELLA NUOVA SEDE LA FARMACIA OSPEDALIERA

Già operativa nella nuova sede la Farmacia dell’Ospedale “SS.mo Salvatore”. Ieri mattina la visita del manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, dopo gli interventi di ristrutturazione dei nuovi l...

Già operativa nella nuova sede la Farmacia dell’Ospedale “SS.mo Salvatore”. Ieri mattina la visita del manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, dopo gli interventi di ristrutturazione dei nuovi locali e la benedizione degli ambienti da parte del cappellano ospedaliero frate Antonio Vitanza.

Il direttore generale è stato accolto dalla responsabile della Farmacia, Paola Tarro.

Presenti il direttore del Dipartimento del Farmaco, Maria Anna D’Agata; il direttore medico del Presidio, Agata Santanocito; il direttore dell’UOC di Medicina, Giuseppe Lo Faro.

I lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione della nuova Farmacia, per un importo complessivo di 611.195,00 euro, sono stati curati dall’Ufficio Tecnico dell’Asp di Catania, diretto da Francesco Alparone. Le procedure per l’acquisto di attrezzature e arredi sono state definite dall’UOC Provveditorato, diretta da Pietro Galatà.

«Abbiamo raggiunto un obiettivo molto atteso dalla popolazione e dagli operatori - ha detto Lanza -. Voglio ringraziare tutti per il lavoro svolto.

Questa nuova sede consente di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi. Cambia anche tutta le gestione logistica e operativa interna. Sono stati allestiti confortevoli ambienti d’accoglienza per gli utenti e tre magazzini per il deposito farmaci. Proseguiamo, anche per il prossimo anno, il lavoro intrapreso per l’Ospedale di Paternò. Abbiamo diversi obiettivi in programma che ci vedono già molto concentrati».

Il direttore generale ha anche effettuato un sopralluogo nel nuovo Pronto Soccorso, dove sono stati ultimati i lavori edili. Sono, invece, in corso le procedure per l’acquisto di attrezzature e arredamenti.