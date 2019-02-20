Nell’ambito dei servizi anticrimine disposti dal Comando Provinciale di Catania, per l’intera serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Paternò, ponendo sul territorio i militari del Nucleo Ope...

Nell’ambito dei servizi anticrimine disposti dal Comando Provinciale di Catania, per l’intera serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Paternò, ponendo sul territorio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché delle Stazioni dipendenti, hanno battuto palmo a palmo le zone ritenute “sensibili” dal punto di vista criminale, conseguendo i seguenti risultati:

Arrestato nella flagranza il 41enne paternese Alessandro FAZIO, poiché ritenuto responsabile di spaccio e PATERNO': OPERAZIONE ANTICRIMINE, 3 ARRESTI

L’uomo è stato sorpreso in piazza Indipendenza a Paternò mentre cedeva della “marijuana” ad un cliente. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di due involucri di carta stagnola contenente la medesima sostanza stupefacente e 30 euro in contanti, incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

Arrestato nella flagranza il 20enne paternese Adriano APOLITO, poiché ritenuto responsabile di evasione e PATERNO': OPERAZIONE ANTICRIMINE, 3 ARRESTI

Il giovane, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Guidonia (RM), è stato fermato e sottoposto a controllo mentre a piedi percorreva la via Pietro Lupo a Paternò.

Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di cinque dosi di marijuana e 10 euro in contanti, presumibilmente incassati da una pregressa vendita dello stupefacente.

Arrestato il 54enne paternese Carmelo LICARI, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva ai PATERNO': OPERAZIONE ANTICRIMINE, 3 ARRESTI

Nel medesimo contesto operativo, le pattuglie impegnate nei posti di controllo, hanno proceduto al sequestro di diversi veicoli, elevando sanzioni per infrazioni al codice della strada per complessivi 2.000 euro.