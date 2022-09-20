PATERNO’: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA VILLA COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SETTEMBRE 2022

Per consentire, i lavori di collocamento degli stand, degli impianti elettrici, del montaggio del palco e di varie altre strutture, per la realizzazione dell’evento “FIERA DI SETTEMBRE” in programma d...

Per consentire, i lavori di collocamento degli stand, degli impianti elettrici, del montaggio del palco e di varie altre strutture, per la realizzazione dell’evento “FIERA DI SETTEMBRE” in programma dal 23 al 27 settembre , la villa Comunale “Giardino Moncada” per motivi di sicurezza e di ordine pubblico sarà chiusa al pubblico, nei giorni e nelle ore appresso indicate:

da martedi 20/09/2022 dalle ore 00.00 fino alle ore 17,00 di Venerdi 23/09/2022

da mercoledi 28/09/2022 dalle ore 00,01 fino alle ore 24,00 di Giovedi 29/09/2022

.come riportato nell’ordinanza sindacale n° 54 del 24/09/2022

L’apertura e di conseguenza la chiusura durante la manifestazione “Fiera di Settembre 2022” nel

seguente modo:

-Tutti i giorni dal 23/09/2022 al 27/09/2022 apertura dalle ore 17:00 alle ore 24:00.