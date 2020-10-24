95047

PATERNO': ORARIO APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI GIORNO 1 E 2 NOVEMBRE 2020

A cura di Redazione Redazione
24 ottobre 2020 09:31
Il Sindaco con ordinanza N°91 del 22/10/2020 disciplina  l’apertura dei Civici Cimiteri nelle imminenti ricorrenze delle

I civici cimiteri nelle date di DOMENICA 1 NOVEMBRE E LUNEDI’ 2 NOVEMBRE  osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura: dalle ore 8,00 alle ore 17,00, e l’ingresso è consentito nel rigoroso rispetto delle seguenti regole di comportamento:

  •  obbligo di indossare la mascherina per tutti gli adulti ed i bambini sopra i 6 anni ad eccezione di soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”.;
  • obbligo di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1.00;
  • divieto di assembramenti.

