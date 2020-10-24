PATERNO': ORARIO APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI GIORNO 1 E 2 NOVEMBRE 2020

Il Sindaco con ordinanza N°91 del 22/10/2020 disciplina l’apertura dei Civici Cimiteri nelle imminenti ricorrenze delleI civici cimiteri nelle date di DOMENICA 1 NOVEMBRE E LUNEDI’ 2 NOVEMBRE osserv...

I civici cimiteri nelle date di DOMENICA 1 NOVEMBRE E LUNEDI’ 2 NOVEMBRE osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura: dalle ore 8,00 alle ore 17,00, e l’ingresso è consentito nel rigoroso rispetto delle seguenti regole di comportamento: