PATERNO': ORARIO APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI GIORNO 1 E 2 NOVEMBRE 2020
24 ottobre 2020 09:31
Il Sindaco con ordinanza N°91 del 22/10/2020 disciplina l’apertura dei Civici Cimiteri nelle imminenti ricorrenze delle
I civici cimiteri nelle date di DOMENICA 1 NOVEMBRE E LUNEDI’ 2 NOVEMBRE osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura: dalle ore 8,00 alle ore 17,00, e l’ingresso è consentito nel rigoroso rispetto delle seguenti regole di comportamento:
- obbligo di indossare la mascherina per tutti gli adulti ed i bambini sopra i 6 anni ad eccezione di soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”.;
- obbligo di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1.00;
- divieto di assembramenti.