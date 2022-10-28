PATERNO’: ORARIO APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI GIORNO 1 E 2 NOVEMBRE 2022
A cura di Redazione
28 ottobre 2022 08:06
Il Sindaco con ordinanza N°61 del 27/10/2022 disciplina l’apertura dei Civici Cimiteri nelle imminenti ricorrenze delle
I civici cimiteri nelle date di MARTEDI 1 NOVEMBRE E MERCOLEDI 2 NOVEMBRE 2022, i civici cimiteri osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura: dalle ore 8.00 alle ore 17.00,