PATERNO'. ORARIO ESTIVO APERTURA AL PUBBLICO - UFFICI TRIBUTI
A partire dal 2 luglio 2024 fino al 31 agosto 2024, gli Uffici Tributi adotteranno un orario estivo di apertura al pubblico. Durante questo periodo, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse e...
A partire dal 2 luglio 2024 fino al 31 agosto 2024, gli Uffici Tributi adotteranno un orario estivo di apertura al pubblico.
Durante questo periodo, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse e garantire un servizio efficiente anche nei mesi più caldi, gli orari di ricevimento subiranno una riduzione rispetto al normale.
Pertanto, gli Uffici Tributi saranno aperti al pubblico esclusivamente nei seguenti giorni e orari:
- Lunedì: dalle 9:00 alle 12:00
- Mercoledì: dalle 9:00 alle 12:00
- Venerdì: dalle 9:00 alle 12:00
Questa modifica temporanea degli orari di apertura al pubblico è stata pensata per meglio rispondere alle esigenze organizzative interne degli uffici durante il periodo estivo, quando è generalmente previsto un calo dell'affluenza del pubblico.
Si invitano tutti i cittadini a programmare le loro visite agli Uffici Tributi in base ai nuovi orari indicati.