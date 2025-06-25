PATERNÒ: ORARIO ESTIVO PER IL COMUNE, UFFICI COMUNALI CHIUSI DI POMERIGGIO
Il Comune di Paternò comunica ufficialmente l’entrata in vigore dell’orario estivo per gli uffici comunali. A partire da lunedì 30 giugno 2025 e fino a domenica 31 agosto 2025, gli uffici resteranno chiusi al pubblico nelle ore pomeridiane.
La decisione rientra nelle consuete misure organizzative adottate durante il periodo estivo, in linea con quanto previsto per la gestione dei servizi al cittadino nei mesi più caldi.
Rimangono invece invariate le aperture al mattino, secondo i consueti orari settimanali.
Per ogni ulteriore informazione o per consultare i dettagli sugli orari aggiornati, i cittadini sono invitati a visitare il sito istituzionale del Comune di Paternò all’indirizzo www.comune.paterno.ct.it.
L’amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per l’attenzione e la collaborazione.