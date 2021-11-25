95047

PATERNO’: ORARIO PROLUNGATO DEL MERCATO IN OCCASIONE DEL PERIODO PRENATALIZIO

In occasione delle festività natalizie, il tradizionale mercato trisettimanale fa gli “straordinari”.Nei giorni:SABATO 27 NOVEMBRE 2021LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021SABATO 11 DICEMBRE 2021SABATO 18 DICEMBRE 2...

25 novembre 2021 09:13
News
In occasione delle festività natalizie, il tradizionale mercato trisettimanale fa gli “straordinari”.

Nei giorni:

  • SABATO 27 NOVEMBRE 2021
  • LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021
  • SABATO 11 DICEMBRE 2021
  • SABATO 18 DICEMBRE 2021

L'attività del mercato si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 19.00;

Un ottima occasione, per andare a caccia di occasioni, sconti e di idee regalo economiche da mettere sotto l’albero.

Diamo una mano ai nostri ambulanti, acquistiamo a Paternò!

