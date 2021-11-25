PATERNO’: ORARIO PROLUNGATO DEL MERCATO IN OCCASIONE DEL PERIODO PRENATALIZIO
In occasione delle festività natalizie, il tradizionale mercato trisettimanale fa gli “straordinari”.Nei giorni:SABATO 27 NOVEMBRE 2021LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021SABATO 11 DICEMBRE 2021SABATO 18 DICEMBRE 2...
A cura di Redazione
25 novembre 2021 09:13
In occasione delle festività natalizie, il tradizionale mercato trisettimanale fa gli “straordinari”.
Nei giorni:
- SABATO 27 NOVEMBRE 2021
- LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021
- SABATO 11 DICEMBRE 2021
- SABATO 18 DICEMBRE 2021
L'attività del mercato si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
Un ottima occasione, per andare a caccia di occasioni, sconti e di idee regalo economiche da mettere sotto l’albero.
Diamo una mano ai nostri ambulanti, acquistiamo a Paternò!