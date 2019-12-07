PATERNO': ORARIO PROLUNGATO DEL MERCATO PER LA GIORNATA DI OGGI
A cura di Redazione
07 dicembre 2019 14:51
In occasione delle festività natalizie, il tradizionale mercato trisettimanale fa gli “straordinari”.
Oggi, Sabato 07 e sabato 14 dicembre 2019 il mercato straordinario di Via Fonte Maimoide si svolge per tutta la giornata: gli ambulanti sono attivi dalle 8 del mattino e possono continuare a vendere fino alle ore 18.00.
Un ottima occasione, per andare a caccia di occasioni, sconti e di idee regalo economiche da mettere sotto l’albero.