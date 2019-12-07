PATERNO': ORARIO PROLUNGATO DEL MERCATO PER LA GIORNATA DI OGGI

In occasione delle festività natalizie, il tradizionale mercato trisettimanale fa gli “straordinari”.Oggi, Sabato 07 e sabato 14 dicembre 2019 il mercato straordinario di Via Fonte Maimoide si svolge...

