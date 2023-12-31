95047

PATERNO’: ORDINANZA DEL SINDACO PER ACCELERARE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CABINA ELETTRICA DANNEGGIATA

Ordinanza del sindaco, ieri mattina, per accelerare i lavori sulla cabina elettrica danneggiata dai ladri di rame nei giorni scorsi, che hanno lasciato al buio diverse zone di Paternò. Per evitare lun...

31 dicembre 2023 18:06
PATERNO': ORDINANZA DEL SINDACO PER ACCELERARE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CABINA ELETTRICA DANNEGGIATA
Ordinanza del sindaco, ieri mattina, per accelerare i lavori sulla cabina elettrica danneggiata dai ladri di rame nei giorni scorsi, che hanno lasciato al buio diverse zone di Paternò.

Per evitare lungaggini burocratiche, che potrebbero ritardare i lavori, il sindaco Nino Naso ha inviato alla ditta incaricata della gestione una copia dell’ordinanza che impone la riparazione in urgenza, senza aspettare ulteriori provvedimenti.

Questo per cercare di eliminare i disservizi e ridare energia elettrica nei quartieri rimasti al buio.

Danni enormi, causati da gente senza scrupoli che ricadono sulla città e sui cittadini. Ora speriamo in una accelerazione dei lavori che possa mettere fine ai disservizi.

