PATERNO’: ORDINANZA DEL SINDACO PER ACCELERARE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CABINA ELETTRICA DANNEGGIATA
Ordinanza del sindaco, ieri mattina, per accelerare i lavori sulla cabina elettrica danneggiata dai ladri di rame nei giorni scorsi, che hanno lasciato al buio diverse zone di Paternò.
Per evitare lungaggini burocratiche, che potrebbero ritardare i lavori, il sindaco Nino Naso ha inviato alla ditta incaricata della gestione una copia dell’ordinanza che impone la riparazione in urgenza, senza aspettare ulteriori provvedimenti.
Questo per cercare di eliminare i disservizi e ridare energia elettrica nei quartieri rimasti al buio.
Danni enormi, causati da gente senza scrupoli che ricadono sulla città e sui cittadini. Ora speriamo in una accelerazione dei lavori che possa mettere fine ai disservizi.