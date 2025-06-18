Paternò, orrore in strada: gatto bruciato accanto a un mozzicone di sigaretta

Paternò – Una scena agghiacciante ha scosso i residenti di via Duca degli Abruzzi bassa, a pochi passi dalla centralissima zona dei Quattro Canti: un gatto, parte della colonia felina presente da temp...

Paternò – Una scena agghiacciante ha scosso i residenti di via Duca degli Abruzzi bassa, a pochi passi dalla centralissima zona dei Quattro Canti: un gatto, parte della colonia felina presente da tempo nella zona, è stato ritrovato completamente bruciato, il corpo carbonizzato abbandonato sull’asfalto.

Nella foto inviata in redazione si nota, accanto al corpo del povero animale, un mozzicone di sigaretta, dettaglio che rende ancora più inquietante la dinamica e lascia aperti interrogativi su una possibile azione volontaria e deliberata.

È la terza morte sospetta in meno di una settimana, e i residenti parlano di una vera e propria strage: «Ieri mattina abbiamo trovato un gatto carbonizzato. È l’ennesimo episodio in pochi giorni. Pensiamo che li stiano anche avvelenando», racconta una cittadina che da tempo si prende cura degli animali della zona.

La stessa persona riferisce di essersi attivata in passato per chiedere interventi di sterilizzazione, censimento e tutela della colonia felina, seguendo l’iter previsto, senza però aver mai ricevuto risposte concrete. «Ho fatto tutto quello che mi è stato chiesto: documenti, segnalazioni. Ma nessuno è intervenuto. E ora questi sono i risultati».

La richiesta è chiara: fermare la strage, accendere un faro sulla crudeltà.

La presenza del mozzicone accanto al corpo, se confermata da rilievi ufficiali, potrebbe far pensare a un gesto deliberato e pianificato. In tal caso, si tratterebbe non solo di un atto disumano, ma anche di un reato perseguibile penalmente.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine. Anche i cittadini, attraverso testimonianze o segnalazioni, possono contribuire a fare luce su una situazione che non può più essere ignorata.