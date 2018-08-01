PATERNÒ: OTTIMI RISULTATI PER LE COPPIE DELLA LATIN DANCE ACADEMY

Anche quest’anno, l’ASD Latin Dance Academy di Paternò, diretta dai maestri Alessia e Samuel De Franco, presente all’evento FIDS più atteso della danza sportiva: i campionati italiani di categoria.Tre...

Anche quest’anno, l’ASD Latin Dance Academy di Paternò, diretta dai maestri Alessia e Samuel De Franco, presente all’evento FIDS più atteso della danza sportiva: i campionati italiani di categoria.

Tre le coppie partecipanti per le danze latine: Emanuele Castelli e Matilde Marici, Salvo e Rossana Zammataro, Fabrizio Patania e Anita Foti Cuzzola.

Emanuele e Matilde, coppia nascente, competitori nella 19/34 C hanno conquistato la medaglia di bronzo. Salvo e Rossana, competitori nella 14/15 C hanno ottenuto un meritato 5° posto, gareggiando contro più di 60 coppie in gara. Fabrizio e Anita, hanno ballato nella 12/13 C gareggiando insieme ad altre 90 coppie, posizionandosi al 7° posto della classifica italiana. Tutte le coppie hanno ottenuto il passaggio di merito alla categoria successiva.

Assistere alle premiazioni ha destato emozioni nei ragazzi, nei genitori, nei maestri e in tutte le persone che hanno creduto in loro. A questi atleti, già podisti in tutte le competizioni regionali e interregionali organizzate dalla FIDS, vanno i migliori complimenti per i risultati ottenuti e un grande in bocca al lupo per il prossimo anno agonistico.