Paternò – Palazzo Alessi si illumina di verde per sensibilizzare sulla fibrosi cistica

Fino al 26 ottobre, anche Paternò partecipa alla Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS (FF...

Fino al 26 ottobre, anche Paternò partecipa alla Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS (FFC Ricerca).

Per l’occasione, Palazzo Alessi sarà illuminato di verde, il colore simbolo della lotta a questa malattia genetica, come segno di adesione e di sostegno alla ricerca scientifica.

L’iniziativa ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione pubblica su una delle malattie genetiche più diffuse e tuttora senza una cura definitiva. In Italia, infatti, una persona su 30 è portatrice sana di fibrosi cistica, spesso senza saperlo. Se entrambi i genitori sono portatori sani, esiste una probabilità su quattro, per ogni gravidanza, di avere un figlio affetto dalla malattia.

Per questo la Fondazione promuove la diffusione del test genetico del portatore sano, uno strumento fondamentale per la prevenzione e la consapevolezza delle famiglie. La Settimana di sensibilizzazione, giunta alla seconda edizione, è patrocinata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e rientra nella Campagna nazionale “Ciclamino della Ricerca”, che nel mese di ottobre porta in tutta Italia eventi e attività per sostenere la ricerca scientifica.

Il progetto informativo, dal titolo “1 su 30 e non lo sai”, si pone due obiettivi principali:

far conoscere a quante più persone possibile l’esistenza del test genetico del portatore sano;

favorire, attraverso convenzioni regionali, l’erogazione gratuita del test per le donne tra i 18 e i 50 anni.

Attualmente il Servizio sanitario nazionale offre il test solo a chi presenta un rischio genetico accertato, ma secondo la Fondazione un’estensione controllata di questa misura consentirebbe di compensare i costi per il sistema sanitario nel giro di pochi anni.

Le attività di sensibilizzazione hanno già portato alla presentazione di una proposta di legge nazionale per rendere il test più accessibile a tutti.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, è disponibile il sito testfibrosicistica.it

, dove i cittadini possono trovare risorse utili per una scelta informata e consapevole.

A Paternò, l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Rotary Club Paternò–Alto Simeto e l’Amministrazione Comunale, che insieme hanno voluto dare un segno concreto di partecipazione alla campagna nazionale promossa da FFC Ricerca.

Fino a domenica 26 ottobre, Palazzo Alessi resterà illuminato di verde, simbolo di ricerca, prevenzione e speranza.

Un gesto semplice ma significativo, per dire sì alla ricerca, alla prevenzione e alla vita.