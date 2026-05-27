Paternò, palo della segnaletica pericolante in via Emanuele Bellia: “Rischio per pedoni e auto”
Da settimane i cittadini continuano a segnalare il problema, ma il palo della segnaletica resta pericolosamente inclinato nel cuore di Paternò
Un palo della segnaletica stradale visibilmente inclinato e potenzialmente pericoloso sta destando forte preoccupazione tra i residenti di Paternò. La segnalazione arriva da un cittadino che denuncia una situazione di possibile pericolo nella centralissima via Emanuele Bellia, all’incrocio con via Ludovico Ariosto.
Secondo quanto riferato, il palo risulterebbe ormai piegato e instabile, con il rischio concreto che possa cedere improvvisamente causando danni ai pedoni in transito o alle auto parcheggiate lungo la strada.
«Ho già segnalato più volte la situazione alle autorità competenti – racconta il cittadino – ma purtroppo non ho ricevuto alcuna risposta. Se quel palo dovesse cadere, potrebbe provocare seri danni».
Le immagini inviate mostrano chiaramente la struttura inclinata verso la carreggiata e il marciapiede, in una zona particolarmente trafficata del centro urbano.
Il cittadino chiede adesso un intervento rapido da parte degli enti competenti per mettere in sicurezza l’area ed evitare possibili incidenti.