🔴 Paternò, Panda si ribalta vicino Gianferrante: ferita una 26enne. Poco dopo centauro ferito sulla SS284

I due incidenti si sono verificati a pochi minuti di distanza tra Gianferrante e il tratto compreso tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Pesanti rallentamenti alla circolazione e traffico congestionato.

Un pomeriggio segnato da due incidenti quello di oggi, 14 maggio 2026, nel comprensorio etneo, dove a distanza di pochi minuti si sono verificati due distinti sinistri stradali che hanno provocato il ferimento di due persone e pesanti disagi alla circolazione tra Paternò, Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

Il primo sinistro si è verificato lungo la SP137, nei pressi della rotonda di Gianferrante, dove una Fiat Panda si sarebbe ribaltata autonomamente per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le primissime informazioni raccolte, alla guida del mezzo vi sarebbe stata una ragazza di 26 anni che avrebbe perso il controllo dell’auto, finita capovolta sulla carreggiata. Alcuni automobilisti intervenuti sul posto avrebbero aiutato la conducente e successivamente rimesso il veicolo sulla sede stradale.

La giovane è rimasta ferita ma, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo le prime cure del caso è stata trasferita all’ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul posto si sono registrati rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Pochi minuti dopo, intorno alle ore 17, un secondo e ben più violento incidente si è verificato lungo la superstrada SS284, nel tratto compreso tra gli svincoli di Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

Secondo le prime informazioni, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti due autovetture e un mezzo a due ruote. Ad avere la peggio sarebbe stato il motociclista che, dopo un doppio impatto con le auto coinvolte, avrebbe riportato serie ferite agli arti inferiori.

Una delle vetture coinvolte avrebbe terminato la propria corsa a centinaia di metri dal punto dell’impatto, circostanza che lascia intuire la violenza dello schianto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Il centauro, secondo quanto emerso nelle primissime fasi dei soccorsi, sarebbe rimasto cosciente ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità lungo la SS284, dove si sono registrati forti rallentamenti e traffico congestionato in entrambi i sensi di marcia fino alla serata di oggi.