PATERNO': PANIFICIO APERTO SENZA AUTORIZZAZIONE, VIOLATE LE NORME SUL COVID-19: DENUNCIATI PADRE E FIGLIO
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dagli agenti della polizia municipale, hanno denunciato padre e figlio di 49 e 24 anni, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
Nel corso di un servizio finalizzato all’attività di controllo per il rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione del virus covid-19, i militari sottoponevano a controllo un locale, con tanto di insegna pubblicitaria, destinato dai due parenti alla produzione di pane e prodotti derivati.
Come successivamente accertato, l’attività commerciale, aperta al pubblico anche di notte, di qualsiasi tipo di autorizzazione, motivo per il quale i carabinieri hanno sanziato i due per l'importo di 5.164 euro