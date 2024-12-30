PATERNO'. PARCHEGGIANO L’AUTO E LA TROVANO VANDALIZZATA: LA DENUNCIA DI UNA CITTADINA

Una nostra lettrice ci ha segnalato un episodio preoccupante avvenuto sabato sera a Paternò, in via Vittorio Emanuele, nei pressi di Piazza Indipendenza.Dopo aver parcheggiato l’auto per partecipare a...

Una nostra lettrice ci ha segnalato un episodio preoccupante avvenuto sabato sera a Paternò, in via Vittorio Emanuele, nei pressi di Piazza Indipendenza.

Dopo aver parcheggiato l’auto per partecipare a un compleanno, al suo ritorno ha trovato il veicolo distrutto, con evidenti segni di violenza. Sul luogo, infatti, erano presenti macchie di sangue a terra e grosse pietre, chiari indizi di una rissa violenta avvenuta poco prima.

"E se al posto della macchina ci fossero state delle persone?"

Questa è la domanda che la lettrice, comprensibilmente scossa, si pone con amarezza.

L’episodio non rappresenta solo un danno materiale, ma è un sintomo di una situazione di degrado e insicurezza che molti cittadini denunciano.

"Questa è Paternò. Questo è il degrado in cui viviamo," scrive, lamentando l'assenza di controlli e sicurezza nelle strade della città. La vicenda mette in evidenza una problematica ben più ampia: le frequenti liti, spesso alimentate da alcol, e la mancanza di una vigilanza adeguata che possa prevenire situazioni simili.

Le parole della lettrice evidenziano una crescente tensione sociale: "Un paese che trabocca di extracomunitari ubriachi che litigano costantemente e fanno ripetuti danni. Un paese in cui una persona deve spaventarsi di camminare per strada o parcheggiare la propria macchina."

Mentre il riferimento agli stranieri accende inevitabilmente un dibattito sulle dinamiche sociali, ciò che emerge chiaramente è il sentimento di abbandono percepito dai cittadini, costretti a vivere in un contesto che appare fuori controllo.

Questa vicenda solleva l'urgenza di un intervento concreto da parte delle autorità locali per garantire maggiore sicurezza nelle strade, attraverso una presenza più costante delle forze dell’ordine e un monitoraggio attivo delle aree critiche.

Nel frattempo, resta l’amarezza di chi, come la nostra lettrice, si sente vittima di un sistema che sembra incapace di tutelare i propri cittadini. Un sistema in cui sacrifici e rispetto per le regole possono essere distrutti in un attimo, lasciando dietro di sé solo rabbia e frustrazione.