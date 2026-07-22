Paternò, Parco del Sole: rimosso l’albero caduto, ma restano pericoli nell’area giochi - LE FOTO

Dopo la rimozione dell’albero caduto, i frequentatori del Parco del Sole segnalano ancora criticità: base del tronco lasciata sul terreno, giostrina danneggiata e pavimentazione da sistemare.

Dopo la segnalazione dei giorni scorsi relativa al grosso albero caduto all’interno del Parco del Sole di Paternò, a pochi metri dall’area attrezzata per i bambini, arriva un primo intervento: l’albero è stato rimosso.

A segnalarlo sono alcuni cittadini che frequentano abitualmente il parco e che, tuttavia, evidenziano come nell’area rimangano ancora alcune situazioni che richiederebbero attenzione.

In particolare, come mostrano le nuove fotografie, sul terreno è rimasta la base del tronco reciso, indicata dai frequentatori come un possibile pericolo soprattutto considerando la presenza quotidiana di bambini all’interno del parco.

Le segnalazioni riguardano anche una delle strutture gioco, che appare sempre più deteriorata. In alcuni punti la pavimentazione e le parti della struttura risultano danneggiate, con pannelli rotti e parti interne ed elementi metallici visibili. Anche alcune delle mattonelle antitrauma presenti attorno all’area giochi risultano spostate o sollevate.

«L’albero è stato tolto – spiegano alcuni frequentatori del Parco del Sole – ma è rimasta la base. Inoltre la giostrina è sempre più ridotta male. Speriamo almeno in un intervento per garantire la sicurezza dei bambini».

La rimozione dell’albero rappresenta quindi un primo intervento, ma i cittadini chiedono adesso un controllo complessivo dell’area giochi e la sistemazione delle parti maggiormente deteriorate, affinché il parco possa essere frequentato dai più piccoli in condizioni di maggiore sicurezza.