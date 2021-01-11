Paternò: pari casalingo col Biancavilla. A La Piana risponde Lucarelli

Finisce 1-1 il sentitissimo match del Falcone-Borsellino tra Paternò e Biancavilla, valido per l’11° giornata del campionato di Serie D girone I. Partita molto accesa e nervosa, con entrambe le squadr...

Finisce 1-1 il sentitissimo match del Falcone-Borsellino tra Paternò e Biancavilla, valido per l’11° giornata del campionato di Serie D girone I. Partita molto accesa e nervosa, con entrambe le squadre che hanno provato fino all’ultimo respiro a conquistare i tre punti. Mister Catalano schiera il solito 4-3-3, dovendo rinunciare a due pedine importanti come capitan Truglio e Di Stefano, sostituiti da Scapellato e Manfrè. Sfida nella sfida quella che vede di fronte i due fratelli Santapaola.

Partenza sprint del Biancavilla, che già all’8° potrebbe passare in vantaggio, ma Santapaola, dopo un bel controllo a seguire col petto, strozza il tiro e manda fuori da buona posizione. Al 13° il Paternò perde Bontempo per infortunio, sostituito da Raia. Intorno alla metà del primo tempo i rossazzurri si affacciano in avanti, con La Piana che crossa un buon pallone al centro, ma Khoris non riesce ad impattare bene di testa. Pochi minuti più tardi il Paternò si rende pericoloso da corner, ma Genovese nega in tuffo la gioia del goal a Raia. Sul corner successivo, Khoris viene trattenuto e l’arbitro non esita a fischiare il calcio di rigore, che La Piana realizza spiazzando il portiere. Il vantaggio dei padroni di casa dura però soltanto 2 minuti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Biancavilla, Lucarelli salta più in alto di tutti e batte Cavalli. Nei minuti di recupero della prima frazione gli animi si scaldano, col Paternò che rimane in dieci per il rosso diretto mostrato dall’arbitro a Raia, furioso con l’avversario per non aver interrotto l’azione nonostante l’uomo a terra.

Catalano, vista l’inferiorità numerica, nella ripresa è costretto a rinunciare a Manfrè per inserire Guarnera. Il Biancavilla prova ad approfittare dell’uomo in più e schiaccia nella propria metà campo il Paternò. Al 59° Viglianisi calcia a botta sicura da pochi metri, ma Mazzotti si immola e salva miracolosamente. Il Paternò risponde su palla inattiva, ma ancora una volta Khoris di testa è impreciso e manda alto. Dall’altra parte Viglianisi sfiora, con un colpo di testa, la traversa di Cavalli. All’80° padroni di casa che protestano veemente per un tocco di braccio in area, ma l’arbitro lascia proseguire. Sul prosieguo dell’azione, nonostante il portiere Cavalli resti a terra infortunato, gli ospiti continuano a giocare ma falliscono il goal a porta vuota. Ultima azione di marca gialloblu, con Leonardi che sfiora il goal dal limite dell’area.

Con il pareggio ottenuto, il Paternò sale a quota 14 punti in classifica, rimanendo un punto dietro al Biancavilla. Nello stesso girone, pareggi 1-1 anche tra Gelbison e Licata e tra Santa Maria Cilento e ACR Messina. Vittorie esterne per il Rotonda Calcio sull’FC Messina e della Cittanovese sul campo del Roccella. Vince il San Luca contro il Città di Sant’Agata. Il Troina si impone 2 a 0 sul Rende ultimo in classifica.

GIANLUCA RUFFINO

(foto social)