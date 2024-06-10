PATERNO'- PARTE DOMANI IL NUOVO SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE MECCANICA . IL CALENDARIO

Con l'Ordinanza N° 20 del 31 gennaio 2024, l'amministrazione comunale ha annunciato l'avvio del nuovo servizio di spazzamento meccanico delle strade urbane, che sarà operato dalla DUSTY. Questo serviz...

Con l'Ordinanza N° 20 del 31 gennaio 2024, l'amministrazione comunale ha annunciato l'avvio del nuovo servizio di spazzamento meccanico delle strade urbane, che sarà operato dalla DUSTY.

Questo servizio, che inizierà martedì 11 giugno 2024, rappresenta una novità per la nostra città, poiché verrà eseguito per la prima volta con l'ausilio di segnaletica fissa già installata in tutte le vie interessate.

Per consentire l'efficace svolgimento delle operazioni di pulizia, è stata disposta la sospensione della sosta veicolare nelle aree interessate. La violazione di tale disposizione comporterà, oltre alla sanzione, la rimozione coatta del veicolo.

CALENDARIO:

L'ordinanza prevede la pulizia delle strade secondo il seguente calendario:

Ogni Martedì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:

Via Emanuele Bellia, tratto compreso tra via Virgillito e via Nazario Sauro, lato numeri civici pari.

Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra via Emanuele Bellia e Largo Assisi, ambedue i lati.

Largo Assisi, interamente.

Ogni Mercoledì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:

Via Emanuele Bellia, tratto compreso tra via Virgillito e via Nazario Sauro, lato numeri civici dispari, compresa Piazza Della Regione.

Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Corso Sicilia e Piazza R. Margherita, ambo i lati.

Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra Piazza R. Margherita e via Emanuele Bellia.

Ogni Giovedì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:

Via Monastero.

Piazza Indipendenza.

Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Piazza Indipendenza e Piazza R. Margherita.

Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra Piazza R. Margherita e via Cosenza.



Questo nuovo calendario introduce delle modifiche parziali all'Ordinanza Dirigenziale N. 207 del 20 novembre 2023, garantendo una gestione più efficiente e organizzata delle operazioni di pulizia.

La cittadinanza è invitata a rispettare la nuova segnaletica e a collaborare affinché le operazioni di pulizia possano svolgersi senza impedimenti, contribuendo così a mantenere la nostra città pulita e decorosa.