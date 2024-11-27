PATERNÒ: PARTE LA SELEZIONE PER 10 AUSILIARI DEL TRAFFICO, AL VIA LE DOMANDE

Il Comune di Paternò ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione, da parte della ditta incaricata, di 10 ausiliari del traffico a tempo determinato. L’in...

Il Comune di Paternò ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione, da parte della ditta incaricata, di 10 ausiliari del traffico a tempo determinato. L’iniziativa mira alla gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel centro urbano, in conformità con l’art. 12-bis del Codice della Strada.

Requisiti per la partecipazione

I candidati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

Cittadinanza italiana o UE , con conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata).

, con conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata). Maggiore età (almeno 18 anni).

(almeno 18 anni). Diploma di istruzione secondaria di secondo grado . Per i titoli conseguiti all’estero è necessaria la certificazione di equiparazione redatta in italiano dalle autorità competenti.

. Per i titoli conseguiti all’estero è necessaria la certificazione di equiparazione redatta in italiano dalle autorità competenti. Godimento dei diritti politici e civili .

. Patente di guida di categoria B o equivalente.

o equivalente. Conoscenza della lingua inglese (livello da specificare nella domanda).

(livello da specificare nella domanda). Competenza informatica di base (pacchetto Office).

(pacchetto Office). Assenza di condanne penali o procedimenti pendenti che impediscano l’instaurazione del rapporto di lavoro.

o procedimenti pendenti che impediscano l’instaurazione del rapporto di lavoro. Idoneità psico-fisica per le mansioni richieste.

per le mansioni richieste. Disponibilità esclusiva: eventuale contratto sarà incompatibile con altre attività lavorative pubbliche, private o autonome.

Possesso di un indirizzo email attivo per le comunicazioni ufficiali.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere redatte su carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando, e presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione (27 novembre 2024), quindi il 12 dicembre 2024. Sono accettate le seguenti modalità:

Raccomandata A.R.: inviare in busta chiusa e sigillata, con fotocopia del documento d’identità e la dicitura “NON APRIRE - Contiene domanda di partecipazione all’Avviso di selezione pubblica per AUSILIARI DEL TRAFFICO”. Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo del Comune (orari 9:00-12:30), con le stesse modalità previste per la raccomandata. Posta elettronica certificata (PEC): trasmissione da un indirizzo PEC all’indirizzo indicato, con firma digitale o scansione della domanda firmata. L’oggetto del messaggio deve riportare: “Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione pubblica per AUSILIARI DEL TRAFFICO”.

Nota importante: le domande inviate da email non certificata o prive della documentazione richiesta non saranno accettate.

Tutte le domande devono essere accompagnate da:

Copia di un documento d’identità valido.

Copia del titolo di studio.

Copia della patente di guida.

FASI DELLA SELEZIONE

Prova preselettiva:

I candidati sosterranno un test scritto con 30 quiz a risposta multipla di cultura generale. I primi 20 classificati saranno ammessi al corso di formazione propedeutico obbligatorio. Corso propedeutico:

Il corso, organizzato dal Comando di Polizia Municipale, avrà una durata di 16 ore e coprirà: Codice della Strada e regolamenti.

Nozioni di diritto penale.

Ordinamento degli enti locali.

Codice comportamentale. Colloquio finale:

A conclusione del corso, i partecipanti idonei sosterranno un colloquio per la valutazione delle competenze.

L’avviso completo è disponibile nell’Albo Pretorio online del Comune di Paternò, nella sezione “Bandi di concorso” del portale istituzionale. Per ulteriori dettagli, si invita a consultare il sito ufficiale.