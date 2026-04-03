Paternò, Pasqua di solidarietà: Enosis dona sorrisi ai bambini di Villa Sandra

PATERNO’ – Un gesto semplice ma carico di significato, capace di regalare sorrisi e momenti di autentica gioia. In occasione della Santa Pasqua, l’associazione Enosis ha fatto visita all’Istituto di riabilitazione Villa Sandra di Paternò, portando doni e affetto ai piccoli ospiti della struttura.

I volontari si sono recati presso il centro con l’obiettivo di trascorrere del tempo insieme ai bambini, consegnando un pensiero pasquale e contribuendo a creare un clima di serenità e condivisione. Un’iniziativa che ha assunto un valore ancora più profondo, considerando il contesto delicato in cui vivono i piccoli pazienti, dove anche un gesto di vicinanza può fare la differenza.

Ad accogliere l’associazione sono state la responsabile del centro, dottoressa Genny Tumino, e la responsabile sanitaria, dottoressa Caterina Sergi, che hanno espresso sincera gratitudine per l’iniziativa, evidenziando l’importanza di momenti come questi sotto il profilo umano e sociale.

Grande soddisfazione anche da parte dell’associazione Enosis, da sempre impegnata nel promuovere attività solidali sul territorio. Regalare un sorriso e donare un attimo di spensieratezza ai più piccoli rappresenta infatti uno degli obiettivi principali del loro operato.

L’iniziativa pasquale conferma ancora una volta l’impegno dell’associazione nel sostenere i bambini e le realtà più fragili, rafforzando il legame con il territorio e dimostrando come la solidarietà possa trasformarsi in un aiuto concreto e in un segnale di speranza.