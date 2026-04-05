Paternò, Pasquetta senza variazioni: raccolta rifiuti regolare il 6 aprile, stop solo agli ingombranti

In vista della giornata festiva di lunedì 6 aprile, arrivano importanti comunicazioni sui servizi di raccolta rifiuti a Paternò.

Di concerto con le amministrazioni comunali servite da Dusty, è stato stabilito che a Paternò il servizio di raccolta differenziata porta a porta e lo spazzamento saranno regolarmente effettuati, senza variazioni rispetto al calendario.

👉 Attenzione però: nella giornata festiva sarà sospeso il ritiro dei rifiuti ingombranti, mentre il numero verde non sarà attivo e i CCR mobili resteranno chiusi al pubblico.

📍 Gli altri comuni

Stesso calendario anche per Motta Sant’Anastasia, Misterbianco, Valverde e San Giovanni La Punta, dove i servizi ordinari saranno garantiti, ma con sospensione degli ingombranti e chiusura dei CCR mobili.

A Gravina di Catania, oltre alla raccolta porta a porta, sarà effettuato lo spazzamento meccanizzato e lo svuotamento dei cestini, ma non quello manuale.

A San Gregorio, nella giornata di Pasquetta sarà sospesa solo la raccolta degli sfalci, mentre gli altri servizi resteranno attivi. Anche qui l’isola ecologica mobile non sarà operativa.

Situazione diversa invece a Santa Maria di Licodia, dove tutti i servizi saranno sospesi: la raccolta prevista per lunedì 6 aprile verrà recuperata il giorno successivo insieme a quella già in calendario.

👉 Per tutti i giorni successivi non festivi, i servizi torneranno regolari secondo il calendario ordinario.