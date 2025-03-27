PATERNÒ, PAURA IN PIAZZA REGINA MARGHERITA: CADUTA DI TEGOLA SFIORA UN PASSANTE

Paternò, 27 marzo 2025 – Una scena di forte paura si è verificata questa mattina in Piazza Regina Margherita, meglio conosciuta come i "4 Canti", nel centro di Paternò. Un pezzo di tegola è caduto imp...

Paternò, 27 marzo 2025 – Una scena di forte paura si è verificata questa mattina in Piazza Regina Margherita, meglio conosciuta come i "4 Canti", nel centro di Paternò. Un pezzo di tegola è caduto improvvisamente dalla sommità di un edificio, sfiorando pericolosamente un passante che si trovava proprio sotto al punto di caduta.

Il fatto è stato segnalato da un cittadino che ha raccontato la vicenda tramite un messaggio al numero di emergenza, esprimendo preoccupazione per la sicurezza dei pedoni in quella zona.

L'incidente, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze, è stato evitato fortunatamente: come riferito dallo stesso testimone, il passante coinvolto è uscito illeso, ma l'accaduto ha messo in evidenza un rischio concreto per chi attraversa quella piazza.

In base all'altezza da cui il pezzo di tegola è precipitato, le conseguenze sarebbero potute essere ben più serie, come sottolineato dal testimone. L'uomo ha richiesto un intervento urgente per rimuovere eventuali altri pericoli simili e mettere in sicurezza l'area.

L'accaduto ha scosso i residenti e i frequentatori abituali di Piazza Regina Margherita, che temono che l'incidente possa essere solo uno dei tanti segnali di una situazione di degrado strutturale in alcuni edifici del centro storico. I cittadini si augurano che le autorità competenti possano intervenire prontamente per evitare che simili episodi possano ripetersi, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

Fortunatamente, per oggi, il miracolo ha voluto che nessuno venisse ferito, ma il timore rimane alto per possibili altre cadute di materiale dalle strutture circostanti.