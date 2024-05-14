PATERNÒ. PAURA IN PIAZZA VITTORIO VENETO: INDIVIDUO ALTERATO DISTURBA L'ORDINE PUBBLICO

Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 Maggio 2024, Piazza Vittorio Veneto, nota anche come Piazza Sant'Antonio, è stata teatro di momenti di grande tensione e paura a causa del comportamento di un individu...

Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 Maggio 2024, Piazza Vittorio Veneto, nota anche come Piazza Sant'Antonio, è stata teatro di momenti di grande tensione e paura a causa del comportamento di un individuo visibilmente alterato.

L'uomo, in uno stato di agitazione persistente per circa un'ora, ha iniziato a gettare a terra ogni oggetto che gli capitava a portata di mano, inclusi frammenti di bottiglie di vetro che ha disperso nel centro della piazza.

Oltre a ciò, ha rivolto insulti e molestie verbali ai passanti, creando un clima di disagio e instabilità che ha messo a repentaglio l'ordine pubblico e la sicurezza della zona.

Fortunatamente, al di là della strada resa caotica dai rifiuti sparsi, non si sono verificati altri incidenti o problemi gravi.

Questo episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona, sottolineando l'importanza di una presenza costante delle autorità per garantire la sicurezza e il benessere pubblico.