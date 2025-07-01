PATERNÒ, PAURA IN VIA CIRCONVALLAZIONE: INCENDIO NEL CORTILE DI UN’ABITAZIONE, FUMO VISIBILE A CHILOMETRI DI DISTANZA

Paternò, 1 luglio 2025 – Momenti di forte apprensione questa mattina in via Circonvallazione, a Paternò, nei pressi della farmacia, dove un incendio di vaste proporzioni ha interessato il cortile di...

Paternò, 1 luglio 2025 – Momenti di forte apprensione questa mattina in via Circonvallazione, a Paternò, nei pressi della farmacia, dove un incendio di vaste proporzioni ha interessato il cortile di un’abitazione privata.

Le fiamme, sviluppatesi poco prima delle ore 11:00 per cause ancora in fase di accertamento, hanno generato una densa e minacciosa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, creando allarme tra i residenti della zona.

A rendere particolarmente pericoloso il rogo è stata la presenza di pneumatici nel cortile, il cui materiale ha contribuito a sprigionare fumo tossico e ad alimentare l’incendio.

Fortunatamente, grazie all' intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, le fiamme sono state circoscritte e l’area è stata messa in sicurezza nel giro di circa un’ora.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno temporaneamente chiuso il tratto interessato della via Circonvallazione per facilitare le operazioni di spegnimento e garantire l’incolumità pubblica. Presenti due ambulanze del 118 – una giunta da Paternò e l’altra da Bronte – che, pur intervenendo a scopo precauzionale, non hanno dovuto prestare soccorso: non si registrano infatti feriti né persone intossicate.

L’area dell’incendio resta attualmente interdetta al transito per consentire il completamento delle verifiche di sicurezza da parte delle autorità competenti.