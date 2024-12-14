PATERNÒ, PAURA IN VIA DEL CONVENTO: SCONTRO TRA DUE AUTO

Paternò – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10:20, in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini. Il tratto di strada, già noto per precedenti sinistri, è stato te...

Paternò – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10:20, in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini. Il tratto di strada, già noto per precedenti sinistri, è stato teatro di un nuovo scontro tra due veicoli.

Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate, ma sembra probabile che un errore umano sia stato alla base della collisione.

Sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza del 118. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’episodio, le prime informazioni suggeriscono che non ci siano state conseguenze gravi per le persone coinvolte.

L’incidente ha comunque causato rallentamenti alla circolazione nella zona, creando disagi per gli automobilisti in transito. .

Via del Convento rimane al centro dell’attenzione per la sua pericolosità.

Negli ultimi anni, infatti, questo tratto è stato spesso segnalato dai cittadini per la frequenza di sinistri, richiedendo interventi per migliorare la sicurezza stradale. Le autorità sono chiamate a intensificare i controlli e a valutare possibili soluzioni per prevenire ulteriori incidenti.