PATERNÒ. PAURA NELLA NOTTE PER UN INCENDIO IN UN ABITAZIONE. LE FOTO
Notte di apprensione e paura quella appena trascorsa a Paternò.L' allarme è scattato intorno alle 03.30, del 24 Giugno 2023 in viale dei Platani per un incendio all'interno di una abitazione.A prender...
Notte di apprensione e paura quella appena trascorsa a Paternò.
L' allarme è scattato intorno alle 03.30, del 24 Giugno 2023 in viale dei Platani per un incendio all'interno di una abitazione.
A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, forse un gesto volontario, sarebbero stati alcuni suppellettili all'interno dell'appartamento, le fiamme si sono così propagate .
In pochi minuti sono giunte sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che con l'ausilio di un’autoscala e una seconda autobotte provenienti dal Comando di Catania hanno
hanno iniziato a domare le fiamme.
L’area è stata evacuata per ragioni di sicurezza.
In via precauzionale sul posto sono intervenute diverse ambulanze, fortunatamente non ci risultano persone rimaste ferite.
Il rogo è stato spento e dopo oltre 2 ore di intenso lavoro è stata messa in sicurezza l'area.
Saranno gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per individuare le cause dell’incendio.
Sul posto intervenuti pure i Carabinieri della locale stazione per i dovuti indagini del caso.