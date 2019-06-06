PATERNO': PAURA NELLA SERATA PER UN INCENDIO ALLA CANNA FUMARIA DI UNA PIZZERIA

A cura di Redazione
06 giugno 2019 21:59
Attimi di paura ieri sera, per un incendio che ha colpito la canna fumaria di una pizzeria nella zona scala vecchia.
Per cause ancora in fase d'accertamento, si è formato un blocco che ha causato le fiamme nella canna fumaria, facendo scattare l'allarme del personale di servizio.
I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, giunti immediatamente sul posto, hanno spento il rogo e rimesso il locale in sicurezza.
Sul posto in via precauzionale pure un ambulanza del 118.
