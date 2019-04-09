PATERNO': PAURA PER SCOOTER IN FIAMME - LE FOTO
09 aprile 2019 21:45
+++FLASH+++
Paura questa sera verso le ore 21, nei pressi del rifornimento di Schettino, per scooter andato completamente in fumo.
Il conducente ha interrotto la propria corsa, facendo in tempo a scendere dallo scooter ed evitare il peggio, tanta paura ma nessun danno fisico per il conducente.
A prendere fuoco, molto probabilmente, è stato il carburante uscito dal motore, andando a finire sulla marmitta rovente.
Sul posto i Carabinieri
IN AGGIORNAMENTO