95047

PATERNO': PAURA PER SCOOTER IN FIAMME - LE FOTO

+++FLASH+++Paura questa sera verso le ore 21, nei pressi del rifornimento di Schettino, per scooter andato completamente in fumo.Il conducente ha interrotto la propria corsa, facendo in tempo a scende...

A cura di Redazione Redazione
09 aprile 2019 21:45
PATERNO': PAURA PER SCOOTER IN FIAMME - LE FOTO -
News
Condividi

+++FLASH+++

Paura questa sera verso le ore 21, nei pressi del rifornimento di Schettino, per scooter andato completamente in fumo.

Il conducente ha interrotto la propria corsa, facendo in tempo a scendere dallo scooter ed evitare il peggio, tanta paura ma nessun danno fisico per il conducente.

A prendere fuoco, molto probabilmente, è stato il carburante uscito dal motore, andando a finire sulla marmitta rovente.

Sul posto i Carabinieri

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047