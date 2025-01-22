PATERNÒ, PAURA PER UN ALTRO ALLARME GAS IN SERATA A POCHE ORE DI DISTANZA DA UN ALTRO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Dopo l’allarme gas scattato nel pomeriggio in via Pò a Paternò, che aveva già suscitato preoccupazione tra i residenti a causa del forte odore percepito nella zona, un nuovo episodio simile ha generat...

Dopo l’allarme gas scattato nel pomeriggio in via Pò a Paternò, che aveva già suscitato preoccupazione tra i residenti a causa del forte odore percepito nella zona, un nuovo episodio simile ha generato apprensione nella serata di oggi, 22 gennaio 2025.

Questa volta, l’allarme è stato lanciato dai residenti di via Como, dove l’odore di gas è stato descritto come particolarmente intenso.

Al momento, non è stato ancora possibile individuare con certezza l’origine della fuga, ma la segnalazione ha immediatamente attivato l’intervento delle squadre di emergenza.

Il timore tra i cittadini è evidente, acuito dallo scoppio avvenuto ieri sera a Catania, che ha provocato gravi danni e ha aumentato la preoccupazione per possibili incidenti legati a fughe di gas.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati a localizzare l’origine della perdita e a mettere in sicurezza l’area. Per motivi di sicurezza, la via è stata chiusa al transito e sottoposta a un monitoraggio costante da parte delle autorità.

Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono ancora in corso. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a mantenere la calma e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle forze dell’ordine. Al momento, non si segnalano danni o feriti, ma l’allerta rimane alta.

La situazione è in costante evoluzione, e si attendono ulteriori aggiornamenti sull’entità e sulle cause dell’incidente.