PATERNÒ: PAURA PER UN PRINCIPIO D'INCENDIO IN VIA BOCCACCIO

Questa mattina, precisamente il 7 aprile 2024, a Paternò, si è scatenata una situazione di apprensione a causa di un principio d'incendio che ha coinvolto un immobile situato in via Boccaccio.

Inizialmente, l'allarme ha richiesto l'intervento dell'autoscala proveniente da Catania, segnalando un potenziale pericolo. Tuttavia, fortunatamente, l'ausilio dell'autoscala non è stato necessario, poiché la situazione è stata rapidamente controllata.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò hanno prontamente risposto alla chiamata d'emergenza, mobilitandosi per affrontare la situazione e mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio.

È motivo di sollievo il fatto che, grazie alla tempestiva e efficace risposta delle autorità competenti, non si sono registrati danni materiali né persone ferite.

Tale pronta azione ha sicuramente contribuito a evitare potenziali conseguenze più gravi e a mantenere la sicurezza della comunità locale.