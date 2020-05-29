PATERNO: PAURA QUESTA MATTINA PER UN INCENDIO ALL’INTERNO DI UN APPARTAMENTO IN PIENO CENTRO

Tanta paura questa mattina a Paternò, per un incendio divampato intorno alle ore 09.35 in un appartamento sito in via Baratta, a pochi passi da piazza Purgatorio.Le fiamma si sarebbero sviluppate in...

Le fiamma si sarebbero sviluppate in seguito ad un corto circuito di un pannello fotovoltaico.

In un primo momento si è temuto il peggio, per la paura che fossero rimasti imprigionati delle persone all’interno dei locali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza lo stabile, un ambulanza del 118, i Carabinieri e la Polizia Municipale che hanno transennato il tratto di strada antistante l’edificio interessato dall’incendio.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, ha fatto sì che il rogo venisse circoscritto, evitando la propagazione ed in seguito spento

Fortunatamente all’interno non vi era nessuno.