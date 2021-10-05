PATERNO’ PD: “CONCEDERE IMMEDIATAMENTE LE PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI”

In questi giorni si è acceso il dibattito sulla necessità di concedere le palestre scolastiche alle Associazioni Sportive di PATERNÒ che attualmente , a vario titolo, sono impossibilitate a svolgere l...

Ebbene , a scanso di equivoci e di informazioni volutamente distorte e fortemente denigratorie veicolate da alcuni media locali, il PARTITO DEMOCRATICO invita l'amministrazione comunale ad attivarsi immediatamente perché tutte le palestre delle scuole vengano concesse in fruizione, in sinergia con le esigenze di attività didattica .

Lo stesso faccia la Città Metropolitana con le palestre delle scuole secondarie di secondo grado , le cosiddette superiori .

Tutti i ragazzi e giovani di Paternò, tutti, devono poter fruire delle strutture che la città offre .

È il caso di ricordare che in occasione dell'ultima seduta di Consiglio , lo stesso Presidente Dott. Sambataro ha preannunciato una sessione aperta alle associazioni sportive ed alla Cittadinanza. Seduta che sarà convocata a breve.

Il PD non vuole partecipare a nessuna sterile polemica malgrado abbia subito un attacco frontale ingiustificato ,ma essere parte attiva del processo di finalizzazione per il raggiungimento degli obiettivi in risposta alle richieste della cittadinanza e delle associazioni sportive.

Lo sport è crescita fisica e formazione sociale e quindi di TUTTI !

Salvatore Leonardi - Segretario Circolo PD Paternò