PATERNÒ, PEDANA ROTTA NELL’AREA BIMBI DEL PARCO DEL SOLE: «OSCILLA, SERVE UN INTERVENTO»

La struttura presenta parti danneggiate e fori sulla superficie. Il problema, secondo quanto segnalato, sarebbe stato già comunicato più volte.

PATERNÒ – Una pedana dell’area giochi per bambini del Parco del Sole presenta evidenti segni di danneggiamento e, secondo quanto segnalato alla nostra redazione, oscillerebbe durante l’utilizzo.

Dalle immagini si notano alcune parti deteriorate della superficie, con fori e punti danneggiati che potrebbero rappresentare un pericolo soprattutto per i bambini più piccoli. Il timore è che una mano o un dito possano rimanere incastrati nelle aperture oppure che, entrando in contatto con le parti rovinate, qualcuno possa procurarsi accidentalmente una ferita.

A destare ulteriore preoccupazione sarebbe proprio il movimento della pedana, che non apparirebbe più stabile come dovrebbe essere una struttura destinata al gioco dei più piccoli.

Il problema, sempre secondo la segnalazione ricevuta, sarebbe stato comunicato già più volte, ma la situazione risulterebbe ancora presente.

Considerata la frequentazione dell’area da parte di famiglie e bambini, viene richiesto un controllo della struttura e un intervento di manutenzione o messa in sicurezza, così da evitare possibili incidenti e consentire ai più piccoli di utilizzare l’area giochi in condizioni adeguate.