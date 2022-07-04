PATERNÒ: PEDONE INVESTITO AL CORSO ITALIA, TRASPORTATO IN ELISOCCORSO AL CANNIZZARO

AGGIORNAMENTO ORE 20L'uomo 77enne N.T. ha riportato ferite gravi ed è stato portato dall'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori.L'uo...

AGGIORNAMENTO ORE 20

L'uomo 77enne N.T. ha riportato ferite gravi ed è stato portato dall'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori.

L'uomo si trova ora in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Si occuperanno di ricostruire i fatti i carabinieri di Paternò che sono intervenuti sul posto

FLASH

Un grave incidente si è verificato questa sera, 04 Luglio 2022 intorno alle ore 19 al Corso Italia all'altezza con la via Vespucci.a Paternò.

Ad essere coinvolto un pedone, 70enne che per cause in via di accertamento è stato investito da un autovettura, condotta da un 45enne.

Vista la gravità delle ferite riportate dall'uomo è stato fatto richiesta dell'elisoccorso che è intervenuto ed è atterrato nello spazio antistante lo stadio "Falcone Borsellino.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti due ambulanze del 118 per dare le prime cure in attesa di essere trasportato in ambulanza nel parcheggio dello stadio per poi essere trasferito a bordo dell’elisoccorso, per raggiungere l’ospedale di Catania per tutte le cure necessarie.

Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

Il conducente del mezzo si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO