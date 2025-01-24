PATERNÒ PER IL FREDDO: RACCOLTA DI ABITI E COPERTE - DOMENICA IN PIAZZA UMBERTO A CURA DELLA MISERICORDIA

Il Direttivo della Misericordia di Paternò, presieduto dal Governatore Luigi Aiello, insieme al gruppo G.EMMe (Giovani delle Misericordie) e ai numerosi volontari, ha deciso di rispondere prontamente...

Il Direttivo della Misericordia di Paternò, presieduto dal Governatore Luigi Aiello, insieme al gruppo G.EMMe (Giovani delle Misericordie) e ai numerosi volontari, ha deciso di rispondere prontamente all’appello di Don Salvatore Mazzamuto, Responsabile della Mensa Sociale ‘La Bisaccia del Pellegrino’ di Paternò. L’iniziativa riguarda una raccolta urgente di indumenti maschili e coperte, mirata ad alleviare le difficoltà delle persone più vulnerabili della città durante l’emergenza freddo.

La raccolta si concentrerà su coperte, sacchi a pelo, indumenti pesanti per uomo, jeans, intimo, scarpe e calzini. È fondamentale che tutto il materiale donato sia lavato e in buone condizioni. L’iniziativa rientra nelle tradizioni della Misericordia, in particolare nell’ambito delle “sette opere di Misericordia”, e vuole concretizzare il gesto di “vestire gli ignudi”, come sottolineato dai volontari della Confraternita.

Dopo una prima raccolta molto significativa avvenuta nel 2023, questa nuova iniziativa è stata organizzata per rispondere alle necessità immediate dovute al freddo invernale. I volontari della Misericordia saranno di nuovo presenti in Piazza Umberto a Paternò domenica 26 gennaio, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, pronti a ricevere le donazioni da parte della cittadinanza.

In caso di maltempo, la raccolta si terrà comunque presso la sede legale ed operativa della Misericordia, situata in Via Alcide de Gasperi n. 32 a Paternò, presso il Centro Diurno per Anziani “Un Nonno per Amico”.

I volontari invitano tutti i cittadini a partecipare a questa importante azione di solidarietà, che rappresenta un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà, portando speranza e supporto a chi ne ha più bisogno.