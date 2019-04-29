95047

PATERNÒ: PER NON DIMENTICARE ALESSANDRO E LORENZO

29 aprile 2019 09:43
Un giorno come altri per tutti, ma non sicuramente per le famiglia e gli amici di Alessandro Maugeri, e di Lorenzo Fazio, scomparsi l'anno scorso.

Alessandro ha perso la vita, durante un evento che conduceva come animatore presso un locale di Biancavilla e di Lorenzo, in quella tragica domenica nello specchio di mare che bagna Recanati, mentre  insieme ad un suo coetaneo stava facendo il bagno è stato risucchiato dalle onde.

Questa sera, alle ore 20.30 al locale "La Lanterna" di Biancavilla, in occasione del suo anniversario è stato organizzato il primo Memorial Alessandro Maugeri, con una serata dal titolo “Un sorriso per Ale”.

Il nostro compito resta quello di non dimenticare. Di ricordare. Di ricordare sempre. In segno di rispetto e per custodire la memoria.

Ciao ragazzi.

Gianluca Ruffino.

