PATERNÒ: PER NON DIMENTICARE ALESSANDRO E LORENZO

Un giorno come altri per tutti, ma non sicuramente per le famiglia e gli amici di Alessandro Maugeri, e di Lorenzo Fazio, scomparsi l'anno scorso.Alessandro ha perso la vita, durante un evento che con...

A cura di Redazione 29 aprile 2019 09:43

Condividi