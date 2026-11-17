Paternò perde 19mila euro per la comunità energetica: nessuna risposta alla Regione

Il finanziamento era stato concesso nel 2022 durante l'amministrazione Naso. Le diffide senza risposta risalgono invece al 2026, con il Comune già affidato alla Commissione straordinaria.

PATERNÒ – Il Comune di Paternò perde un finanziamento regionale di 19.106,80 euro destinato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CER). La Regione Siciliana ha disposto la decadenza dal contributo dopo il mancato completamento degli adempimenti richiesti e l'assenza di risposte alle comunicazioni ufficiali.

Il finanziamento, concesso nel novembre 2022 era destinato a sostenere la nascita di una comunità energetica, un sistema che permette a cittadini, imprese ed enti pubblici di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, con possibili benefici economici e ambientali.

Secondo quanto riportato nel provvedimento regionale, il 23 aprile 2026 il Dipartimento dell'Energia aveva inviato al Comune una diffida, concedendo tre mesi per concludere l'intervento e presentare la documentazione necessaria.

Trascorso il termine, non sarebbe arrivata alcuna risposta dal Comune. Il successivo 4 agosto 2026 la Regione ha quindi avviato la procedura di decadenza dal finanziamento, senza ricevere osservazioni neppure in questa occasione.

Il 21 ottobre 2026 è arrivata la decisione di dichiarare il Comune decaduto dal contributo.

Un elemento significativo riguarda le date: il finanziamento risale alla precedente amministrazione, mentre le mancate risposte contestate dalla Regione sono avvenute nel 2026, quando Paternò era già amministrata dalla Commissione straordinaria, insediatasi nel novembre 2025.

Il provvedimento, tuttavia, non chiarisce le ragioni delle mancate comunicazioni né consente di attribuire responsabilità individuali.

I 19.106,80 euro non erano ancora stati erogati, quindi non si tratta di somme da restituire, ma di un finanziamento perso.

Resta da chiarire quale sia lo stato del progetto e perché non siano stati completati gli adempimenti richiesti.

La redazione di 95047.it resta a disposizione dell'amministrazione comunale per eventuali chiarimenti.