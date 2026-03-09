Paternò, perdita d’acqua da oltre un mese in via Giovanni Verga: residenti segnalano fuoriuscita sempre più forte
Una perdita d’acqua persistente da oltre un mese sta causando disagi ai residenti di via Giovanni Verga, a Paternò, dove l’acqua continuerebbe a fuoriuscire dalla sede stradale senza che, secondo quanto segnalato, siano stati ancora effettuati interventi risolutivi.
A denunciare la situazione è un cittadino che ha contattato la redazione di 95047, spiegando di aver già effettuato diverse segnalazioni nel corso delle settimane.
«È da circa un mese che in via Giovanni Verga c’è una perdita d’acqua. Sono stati fatti diversi reclami ma non si è visto ancora nessuno», racconta il residente.
Secondo quanto riferito nella mattinata di oggi, la fuoriuscita d’acqua sarebbe addirittura aumentata, con il flusso che continuerebbe a riversarsi sulla strada.
«La perdita aumenta e, nonostante le varie segnalazioni, la situazione resta la stessa», spiega ancora il cittadino.
La presenza costante di acqua sull’asfalto potrebbe nel tempo creare disagi alla viabilità e possibili danni al manto stradale, oltre allo spreco di una risorsa preziosa.
I residenti della zona chiedono un intervento per verificare e riparare la perdita, auspicando che la segnalazione possa accelerare i controlli e la risoluzione del problema.
La redazione di 95047 resta a disposizione per eventuali aggiornamenti o repliche da parte degli enti competenti.