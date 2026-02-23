Paternò, scia di olio in via Prevosto Pulvirenti: segnalata ieri sera, in mattinata intervengono i tecnici comunali

Paternò, perdita di olio in via Prevosto Pulvirenti: strada ancora scivolosa, pericolo per i mezzi a due ruote

Paternò – Una lunga scia di olio lungo l’intera carreggiata di Via Prevosto Pulvirenti ha creato una situazione di potenziale pericolo per la circolazione. La presenza della sostanza oleosa sarebbe stata segnalata anche in altre vie cittadine, tra cui la zona di Cristo Re e Piazza Indipendenza.

Secondo quanto riferito, la perdita sarebbe stata causata probabilmente da un mezzo in transito che avrebbe lasciato una evidente traccia scura sull’antico basolato in pietra lavica. La sostanza si estende per diversi metri e interessa anche un incrocio della zona.

La situazione era stata segnalata già nella serata di ieri, ma questa mattina la strada si presentava ancora nelle stesse condizioni, con il manto particolarmente scivoloso.

Si è trattato di un rischio concreto soprattutto per i mezzi a due ruote, come motocicli e scooter, che avrebbero potuto perdere aderenza con estrema facilità. Anche una semplice frenata o una curva avrebbero potuto trasformarsi in una caduta.

In mattinata sono intervenuti i tecnici del Comune per effettuare le operazioni di bonifica e ripristinare le condizioni di sicurezza lungo i tratti interessati.

Si raccomanda comunque prudenza agli automobilisti e ai centauri in transito nelle zone coinvolte.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.