PATERNÒ, PERDITA D’OLIO CAUSA LA CADUTA DI UNO SCOOTER: FERITO UN UOMO, STRADA CHIUSA

PATERNO’ – Incidente questa mattina, intorno alle 11, tra piazza Santa Barbara e piazza Umberto. Un’auto proveniente da via Savuto ha urtato contro una basola sollevata del manto stradale, probabilmen...

PATERNO’ – Incidente questa mattina, intorno alle 11, tra piazza Santa Barbara e piazza Umberto. Un’auto proveniente da via Savuto ha urtato contro una basola sollevata del manto stradale, probabilmente a causa delle radici degli alberi. L’impatto ha causato la rottura della coppa dell’olio, con conseguente perdita sulla carreggiata. L’autovettura ha proseguito la marcia, lasciando una lunga scia d’olio sull’asfalto.

Poco dopo, due scooter sono passati sulla strada resa scivolosa.

Il primo è scivolato senza conseguenze per il conducente, mentre il secondo, un Honda SH, è caduto a terra. Il conducente ha riportato alcune lesioni, che non sembrerebbero gravi. Sul posto è intervenuto il 118 per i primi soccorsi e il trasporto all’ospedale SS. Salvatore di Paternò.

Sono intervenuti anche i Vigili Urbani, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per risalire all’auto responsabile della perdita d’olio.

Una ditta specializzata si è occupata della pulizia e messa in sicurezza del tratto interessato.

Successivamente sono arrivati anche i tecnici comunali, che hanno disposto la chiusura temporanea della strada al traffico veicolare per motivi di sicurezza.