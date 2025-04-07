PATERNÒ, PERICOLOSA BUCA NEI PRESSI DEL PALAZZO DI FERRO: “PER POCO NON CADEVO COL MOTORINO”

Un cittadino di Paternò ha segnalato, tramite Instagram, la presenza di una buca particolarmente pericolosa nei pressi del Palazzo di Ferro, lungo la strada che conduce alla SS121. La denuncia è arriv...

Un cittadino di Paternò ha segnalato, tramite Instagram, la presenza di una buca particolarmente pericolosa nei pressi del Palazzo di Ferro, lungo la strada che conduce alla SS121. La denuncia è arrivata con un messaggio chiaro: “Sono passato col motorino e per un pelo non sono caduto”.

Nel video inviato alla redazione, si nota chiaramente il dissesto del manto stradale, che in quel tratto risulta fortemente danneggiato. “La strada è tutta rotta – prosegue il cittadino – però vabbè, siamo a Paternò. Ma in particolare quella buca è abbastanza pericolosa”.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni delle strade in città, spesso al centro di polemiche e segnalazioni da parte dei residenti.

Si auspica un rapido intervento da parte degli enti competenti, per evitare incidenti e garantire maggiore sicurezza, soprattutto per chi viaggia su due ruote.