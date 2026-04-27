Paternò, pezzi di muro cadono in strada dall’ex ESA: paura in via Canonico Renna
Paternò, pezzi di muro cadono in strada dall’ex ESA: paura in via Canonico Renna
PATERNÒ – Crollo nella serata di ieri in via Canonico Renna, dove dall’immobile dell’ex ESA si sono staccati grossi pezzi di muro, finiti direttamente sul marciapiede.
Dalle immagini si nota chiaramente come alcuni blocchi di cemento, anche di dimensioni importanti, siano precipitati a terra, insieme a detriti più piccoli, invadendo parte della zona pedonale a ridosso del cancello dell’edificio.
Fortunatamente, al momento del cedimento non transitava nessuno e non si registrano feriti. Un episodio che, però, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.
L’immobile, da tempo in stato di abbandono, presenta segni evidenti di deterioramento e il distacco del materiale riaccende l’allarme sulla sicurezza dell’area.
Residenti e cittadini chiedono ora un intervento urgente per la messa in sicurezza della struttura, temendo ulteriori crolli che potrebbero mettere a rischio passanti e automobilisti.
Si attende l’intervento degli enti competenti per verificare la stabilità dell’edificio e adottare eventuali provvedimenti.