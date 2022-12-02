PATERNÒ PIANGE PER LA SCOMPARSA DI BARBARA FIORELLO

E’ purtroppo deceduta ieri la signora Maria Barbara Fiorello, da tutti conosciuta come Barbara La bionda, una mamma e nonna affettuosa, conosciuta a Paternò e in molti paesi della Sicilia per la sua l...

E’ purtroppo deceduta ieri la signora Maria Barbara Fiorello, da tutti conosciuta come Barbara La bionda, una mamma e nonna affettuosa, conosciuta a Paternò e in molti paesi della Sicilia per la sua lunga attività di venditrice ambulante.

Una grande lavoratrice che per 55 anni ha girato per i mercati della Sicilia prima con corredini per neonati e poi con una bancarella di abbigliamento. Ieri, all’età di 71 anni, si è spenta serenamente lasciando un grande vuoto nella sua famiglia.

Noi di 95047, oltre a porgere le nostre sentite condoglianze alla famiglia, vogliamo ricordarla come nella foto, con un grande sorriso e una grande forza interiore che ha sempre avuto. Buon mercato in paradiso Zia Barbara.

I funerali saranno celebrati domani, 3 Dicembre 2022, nella chiesa Cristo re ore 10.30