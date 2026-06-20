🔴 Paternò, ragazzi sopra auto e furgoni parcheggiati: nuove foto choc da Piazza della Regione

Paternò, Piazza della Regione: ragazzini salgono su auto e furgoni, nuove foto dei danni.

PATERNÒ – Nuove immagini alimentano le polemiche attorno agli episodi segnalati da alcuni residenti di Piazza della Regione.

Dopo la denuncia pubblicata nei giorni scorsi da 95047.it, sono state inviate alla redazione ulteriori fotografie che mostrano un giovane mentre si trova sopra il tetto di un'auto parcheggiata.

Alle immagini si aggiungono quelle di una vettura che presenta una vistosa ammaccatura sul cofano e altri segni sulla carrozzeria. .Secondo quanto riferito dal proprietario, i danni sarebbero compatibili con persone salite sui veicoli in sosta.

I residenti lamentano che episodi simili si verificherebbero da tempo nella zona, con auto e furgoni utilizzati come punto di ritrovo o come supporto per salire e camminare sopra i mezzi parcheggiati.

Le nuove fotografie, inviate alla nostra redazione, mostrano chiaramente uno dei comportamenti segnalati dai cittadini e riaccendono il dibattito sulla necessità di maggiori controlli nell'area.

Al momento si tratta di segnalazioni e materiale fornito dai residenti.

Eventuali responsabilità e accertamenti spettano alle autorità competenti.

Intanto cresce il malcontento tra chi vive e lavora nella zona, preoccupato per i danni alle proprietà private e per il ripetersi di comportamenti ritenuti incivili.

Foto e immagini sono state fornite da residenti della zona.