Paternò, piazza Michelangelo nel degrado: “Rifiuti e materiali abbandonati da mesi"

La denuncia dei residenti di Scala Vecchia: mobili e materiali abbandonati da mesi nell’area dove sorgeva un rivenditore ambulante.

Arriva una nuova segnalazione da piazza Michelangelo Buonarroti, nella zona di Scala Vecchia a Paternò, dove alcuni residenti denunciano una situazione di degrado e pericolo che andrebbe avanti ormai da diversi mesi.

Secondo quanto riferito, l’area era precedentemente occupata da un rivenditore ambulante di frutta. Dopo la rimozione dell’attività, però, sarebbero rimasti sul posto materiali abbandonati, mobili danneggiati, tavoli, pannelli in legno e cumuli di pietre lasciati lungo la piazza e nelle aree pedonali.

Le immagini inviate alla redazione mostrano chiaramente rifiuti sparsi e materiale potenzialmente pericoloso in una zona attraversata quotidianamente da residenti, bambini e anziani.

“Questo posto si trova in questo stato da mesi ed è un pericolo per le persone”, scrive il cittadino che ha inviato la segnalazione, chiedendo un intervento per la rimozione dei materiali e il ripristino del decoro urbano.

Oltre ai rifiuti abbandonati, i residenti lamentano anche la presenza di erbacce e condizioni di trascuratezza generale nell’area circostante.

Adesso i cittadini chiedono di capire chi debba intervenire per bonificare la piazza ed eliminare una situazione che, oltre al degrado, rappresenterebbe anche un rischio per la sicurezza pubblica.